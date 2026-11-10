Donaciones: Aduanas alerta por estafas usando su nombre

La Dirección Nacional de Aduanas advierte a la población sobre nuevos intentos de estafa, en los que personas que se hacen pasar por funcionarios de la institución, ofrecen donar diversas mercaderías y solicitan que se pague el transporte de la misma.



En los últimos días se detectaron nuevos y numerosos casos en los que particulares se contactan con instituciones y organizaciones para ofrecerles donaciones de diversos artículos, invocando el nombre de la Dirección Nacional de Aduanas.



Se advierte que, ante cualquier contacto de estas características, no se debe avanzar en la operación ofrecida, al tiempo de realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.



Aduanas recomienda especialmente desconfiar de mensajes o comunicaciones provenientes de números telefónicos desconocidos, y que, ante cualquier duda, se verifique directamente con la institución involucrada la autenticidad de la información.



Se recuerda que el procedimiento de donaciones prevé un proceso institucional diferente en etapas en las que, incluso, se produce un contacto personal de jerarcas de la institución con las organizaciones a las cuales se destinan las mismas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE