Denuncian otro robo en la Escuela Especial 80: “Sacan carteles de la discapacidad pero no hacen nada realmente”

José Marichal, padre de dos alumnos y activista por los derechos de las personas con discapacidad, denunció a FM GENTE que ayer lunes ingresaron a la Escuela Especial Nº 80 de San Carlos para robar aires acondicionados.



Según detalló, los delincuentes destrozaron e inutilizaron tres aires acondicionados para robar el cableado. Uno de los aparatos estaba ubicado en el comedor donde almuerzan los niños, mientras que otro fue arrancado y abandonado en el exterior del predio con las conexiones completamente destruidas. Se estima que los daños materiales superan los $100.000.



Marichal cuestionó la falta de apoyo por parte de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y enfatizó que los recursos con los que cuenta la escuela son gracias al sacrifico de las familias. "Hacemos bingos, tortas fritas, eventos, rifas, todo para que los niños tengan una mejor calidad de vida y pasan estas cosas. ANEP no te da nada, todo lo hacemos los padres: pintar los salones, comprar pintura para los baños, la parte eléctrica, las rejas. ANEP se encarga de la comida nada más", sostuvo.



Asimismo, reclamó mayor compromiso con la seguridad y el cuidado de los centros educativos especializados: "Me parece que también está bueno hacer un llamado a la dirigencia política del departamento que tanto habla y sacan carteles de la discapacidad y de la inclusión, pero no hacen nada realmente. Deberían también ponerse las pilas y defender realmente al vecino de bien, defender a esta escuela especial".





Foto: aire acondicionado que fue arrancado y abandonado en el exterior de la escuela / Facebook José Marichal

Firma editorial: Redacción FM GENTE