Qué significa el sello “ARMANI”, la inscripción que llevaba la cocaína incautada a una mujer en San Carlos

Una joven de 27 años fue detenida en una parada de ómnibus en San Carlos con un ladrillo de cocaína, como lo informó FM GENTE. El paquete que se le incautó, de color amarillo y con un kilo de cocaína, ostentaba el logotipo y la inscripción de la prestigiosa casa de modas italiana "ARMANI".Lejos de ser un hecho aislado, el uso de esta marca responde a una práctica global entre las organizaciones criminales. Las organizaciones del narcotráfico suelen utilizar logos de firmas de lujo, escuderías de automovilismo o personajes de la cultura pop como un sistema de etiquetado. Estas marcas sirven para identificar el origen del cargamento, su destino final o el grado de pureza de la sustancia.A lo largo de los años, se han registrado múltiples incautaciones de estupefacientes en diferentes partes del mundo con el sello de la marca de moda Armani.Entre los antecedentes más relevantes se encuentra un decomiso histórico en Australia, donde las autoridades hallaron 500 kilos de cocaína ocultos en un embarcadero. El cargamento, que procedía de un puerto chileno, estaba envuelto en plástico y etiquetado con dicho logotipo. Un caso similar ocurrió en Ecuador, donde la policía incautó 1.3 toneladas de cocaína distribuidas en bloques que también llevaban marcas alusivas a la firma italiana.¿Qué pueden significar los sellos en los paquetes de estupefacientes?Aunque no existe una regla única en el mercado ilegal de estupefacientes, estos sellos remiten principalmente a los siguientes factores:Identificación de origen: indican qué organización criminal, clan o laboratorio fabricó y empaquetó la sustancia.Control logístico y distribución: en ocasiones los grupos criminales comparten rutas o contenedores de envío para reducir costos y riesgos; así, los sellos permiten identificar a qué comprador final le corresponde cada lote al llegar a destino.Sello de calidad y pureza: funcionan como una marca registrada para garantizar que la mercancía es de alta pureza y no ha sido adulterada durante la cadena de distribución.Táctica de distracción: las bandas cambian los logotipos de forma constante y aleatoria para despistar a las autoridades y evitar que la policía vincule sistemáticamente un cargamento con una sola organización.Para investigar esta práctica, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) gestiona una base de datos global denominada RELIEF, diseñada para identificar, rastrear y conectar cargamentos de estupefacientes a nivel internacional.Este sistema no solo analiza la composición química de las sustancias, sino que realiza un registro exhaustivo de los elementos visuales, logotipos y características físicas que los carteles utilizan para sellar su mercancía.CONDENADA A DOS AÑOS DE PRISIÓNLa mujer detenida con el paquete de cocaína mencionado, identificada como Micaela Rodríguez, fue condenada este lunes a dos años y tres meses de penitenciaría.Por lo general, quienes son detenidos con drogas enfrentan condenas por suministro de sustancias estupefacientes. Sin embargo, en este caso, la Justicia la sentenció por un delito tentado de suministro de sustancias estupefacientes. ¿Qué significa exactamente esta figura jurídica?Esta calificación legal se aplica cuando una persona intenta vender, entregar, facilitar o poner sustancias prohibidas a disposición de terceros sin autorización, pero la acción no llega a consumarse debido a la intervención policial o a factores ajenos a su voluntad.En términos prácticos, el juzgado entiende que la intención y los actos para cometer el delito existieron, pero la incautación de la droga truncó el resultado final, lo que suele traducirse en una pena menor que la del delito consumado.Foto: droga incautada en San Carlos