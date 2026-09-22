La pesca local será protagonista de un festival gastronómico en Punta del Este

El sábado 26 de setiembre se realizará un festival gastronómico en la Glorieta del Puerto de Punta del Este, con la pesca local como protagonista.



La actividad será de 12:30 a 15:30 horas y es organizada por la Corporación Gastronómica de Punta del Este junto al Instituto Uruguayo Gastronómico, con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, el Municipio de Punta del Este y el Ministerio de Turismo.



Durante el festival se podrán probar diferentes platos preparados por chefs con productos del mar obtenidos en las costas del departamento.



El ticket tendrá un costo de $450 e incluirá un plato de degustación y una copa de vino.



Además, los visitantes podrán conocer las distintas especies de pesca local, sus características y las diferentes formas de prepararlas. También habrá espacios para conversar con chefs y pescadores artesanales.



El presidente de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, Sebastián Raña, explicó que la actividad busca mostrar todo el recorrido del producto, desde la captura realizada por los pescadores hasta su llegada a los restaurantes.



El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, destacó la importancia de promover una gastronomía vinculada a los productos del departamento. “Aquí se pesca, aquí se come”, sostuvo.



El director general de Turismo de la IDM, Edgar Silveira, señaló que también se podrá conocer cuáles son las diferentes especies, cuándo se capturan y cuáles son las distintas formas de preparación.



El festival forma parte de Pacto Oceánico del Este, un proyecto que durante todo el año busca promover el consumo de pescado y poner en valor la pesca artesanal.



Como parte de la iniciativa también se realizan actividades en escuelas públicas de todo el departamento, donde niños y jóvenes conocen las diferentes especies, su procedencia y las formas de prepararlas.

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