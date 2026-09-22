Inauguraron Plaza Barrio Artigas: “Una plaza es una herramienta de inclusión social”

Este lunes reinauguraron oficialmente la Plaza Barrio Artigas (M. Cantilo e Independencia) con la participación de vecinos y autoridades.



La obra se caracteriza por el reciclaje de materiales, una tarea realizada por la cuadrilla de Gestión Ambiental del Municipio de Maldonado, liderado por Gastón Faraldo. El diseño del nuevo espacio fue desarrollado por las paisajistas Lorena Molina y Belén Fernández y fue un proyecto que integró de forma directa a los vecinos del barrio en todas sus etapas, detalló a FM GENTE el alcalde de Maldonado Damián Tort.



Tort señaló que esta inauguración es parte del objetivo que se trazó el Municipio de intervenir todas las plazas de su jurisdicción. “Vamos a seguir en este camino porque una plaza es una herramienta de inclusión social muy importante y donde se encuentran los vecinos del barrio”, sostuvo.



“Cada cosa que hace el Municipio de Maldonado, en eventos, en reformas, es para tratar de unir a la familia. Acá lo estamos viendo en primera persona, la risa de los niños y la familia trayéndolos con total seguridad. Todos los vecinos y todos los padres y abuelos van a poder disfrutar de esto”, manifestó el jerarca.

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