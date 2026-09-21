Gustavo Bermúdez fue tajante con el sector político: dijo que algunos están para “acomodar amantes, familiares y amigos”

Gustavo Bermúdez, asesor e integrante del equipo del director del Banco de Previsión Social (BPS) en representación del sector empresarial, José Pereyra, dialogó con la Contratapa de la Revista de FM GENTE y realizó duras críticas al sector político uruguayo.



Bermúdez cuestionó que algunos dirigentes ocupen cargos públicos sin conocer la realidad de los trabajadores y de las localidades del interior.



“Si vos tenés ministros que nunca trabajaron en las ocho horas, y lo que ganan es su sueldo y escriben editoriales para el exterior de cómo ajustarte el cinto a vos para que los números cierren, y bueno, vamos a estar mal”, afirmó.



En ese sentido, sostuvo que parte de la dirigencia política utiliza los cargos para beneficiar a personas de su entorno.



“Yo creo que la política es buena. A los que entran a ser políticos son los que tienen ambiciones de ser ricos con la política. Nada más acomodar amigos, amantes, cuñados, domésticas, todos meten para adentro con suculento sueldo, porque esos no ganan poco”, expresó.



También cuestionó la falta de contacto de parte de la dirigencia política con la realidad de pequeñas localidades del interior.



“El país real lo conocemos nosotros. Que vamos a los pueblos que no tienen enfermera, policía, BPS, ambulancia, estación de servicio. Eso es país real”, señaló.



Planteó que esa realidad no es conocida por buena parte de los dirigentes políticos y directores de organismos.



“El que conoce es el alcalde del lugar o el secretario de junta, en algunos lugares que son muy chicos”, sostuvo.



Bermúdez destacó además las recorridas que realiza junto a Pereyra por distintas localidades del país y contó que en esos encuentros buscan escuchar directamente a los vecinos.



“Nosotros tomamos mate en esos lugares y nos sentamos, y a veces no hay ni donde sentarse y vos te quedás para que el tipo se sienta gente".

Escuchar Audio: Su navegador no soporta la reproducción de audio.