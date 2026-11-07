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Piriápolis recibió una nueva etapa de ReCorre Maldonado con competencias de 5 y 10 kilómetros

La ciudad de Piriápolis fue escenario este sábado 7 de noviembre de una nueva etapa de ReCorre Maldonado, con pruebas de 5 y 10 kilómetros que tuvieron como recorrido la rambla, desde las inmediaciones del Hotel Argentino hasta el puerto y su posterior regreso.

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En la distancia de 10 kilómetros, Joaquín Crespo Cruz se quedó con el primer puesto de la clasificación general, con un tiempo de 33 minutos y 13 segundos.

El segundo lugar fue para Roberto Umpiérrez, con 33 minutos y 42 segundos, mientras que Sebastián Díaz completó el podio con 34 minutos y 9 segundos.

En la prueba de 5 kilómetros, Facundo Núñez obtuvo la victoria con un registro de 16 minutos y 21 segundos, seguido por Julio Suhr, con 16 minutos y 40 segundos, y Javier Marmo, quien finalizó tercero con 16 minutos y 48 segundos.

En la rama femenina de los 5 kilómetros, Gianna Martins registró un tiempo de 19 minutos y 44 segundos, seguida por Noelia Reyes Páez, con 19 minutos y 54 segundos, y Gimena Ayala, con 19 minutos y 56 segundos.

En la categoría femenina de los 10 kilómetros, Betina Gamboa registró un tiempo de 43 minutos y 28 segundos, seguida por Carina Moreno Fernández, con 44 minutos y 33 segundos, y Claudia Ramírez, con 44 minutos y 58 segundos.

Foto: Semanario La Prensa
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