De presidente a prisión preventiva en menos de 24 horas: Santiago Peña deberá cumplir la medida en un cuartel militar

La decisión se conoció luego de que la Fiscalía lo imputara por los delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio y solicitara que fuera enviado a prisión preventiva.
El caso también involucra al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien fue imputado por otros delitos vinculados a la investigación.
La causa busca determinar posibles responsabilidades en torno al funcionamiento de Ueno Bank y las actuaciones de sus autoridades y exautoridades.