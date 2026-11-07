De presidente a prisión preventiva en menos de 24 horas: Santiago Peña deberá cumplir la medida en un cuartel militar

El juez Humberto Otazú dispuso la prisión preventiva del expresidente de Paraguay Santiago Peña, en el marco de la investigación por el caso Ueno. La medida será cumplida en el Regimiento Escolta Presidencial.



La decisión se conoció luego de que la Fiscalía lo imputara por los delitos de lesión de confianza y administración en derecho propio y solicitara que fuera enviado a prisión preventiva.



El caso también involucra al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, quien fue imputado por otros delitos vinculados a la investigación.



La causa busca determinar posibles responsabilidades en torno al funcionamiento de Ueno Bank y las actuaciones de sus autoridades y exautoridades.

Firma editorial: Redacción FM GENTE