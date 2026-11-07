“Un hijo de este país tan rico de recursos no debería irse a dormir sin comer”, dijo León XIV en Casavalle

El papa León XIV visitó este sábado la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle, Montevideo, donde dejó un fuerte mensaje sobre la realidad social de Uruguay. En su discurso, hizo referencia a la inseguridad, la violencia, el hambre y las dificultades que enfrentan muchas familias.



Durante su intervención, el pontífice utilizó la parábola del buen samaritano para reflexionar sobre la indiferencia ante el sufrimiento de los demás y la necesidad de involucrarse para ayudar a quienes más lo necesitan.



“Queridos hermanos y hermanas, esta historia la podemos ver muchas veces replicada también hoy en los numerosos casos de inseguridad, de violencia que lamentablemente amenaza la paz de nuestros barrios e incluso la vida de nuestros seres queridos y a los que tantas veces la sociedad responde con la indiferencia”, expresó.



En ese sentido, hizo especial referencia a las dificultades que atraviesan niños y familias en Uruguay.



“No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver. No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos”, sostuvo.



Luego pronunció una de las frases más contundentes de su mensaje: “Un hijo de este país tan rico de recursos no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles. Y mucho menos debería sufrir violencia hasta el extremo de llegar a perder la vida”.



León XIV también destacó el trabajo de personas e instituciones que ayudan a quienes atraviesan situaciones difíciles y mencionó como ejemplo la obra del Padre Cacho, por su capacidad de generar encuentros y tender puentes en la comunidad.



“Necesitamos seguir apostando por la cercanía caritativa del buen samaritano, que al advertir la desgracia ajena no fue indiferente, sino que se hizo cargo de la vida de su hermano”, afirmó.



El papa consideró que para enfrentar estas situaciones es necesario el compromiso de distintos sectores de la sociedad. “Tenemos que trabajar unidos, la Iglesia, la comunidad civil y el Estado. Necesitamos despertar de nuestras inercias y abogar por el bien común”, señaló.



En otro tramo de su discurso, planteó la necesidad de construir una sociedad en la que nadie quede excluido y recordó una reflexión de su predecesor, el papa Francisco: “La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos”.



Finalmente, León XIV retomó el mensaje central de la parábola del buen samaritano y recordó las palabras de Jesús: “Ve y haz tú lo mismo”.



“Dejemos que estas palabras nos renueven y nos impulsen para seguir construyendo juntos una nueva ciudad donde reine el amor y la paz”, concluyó.

Firma editorial: Redacción FM GENTE