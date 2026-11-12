La Plaza Artigas de Punta del Este estará renovada para el 15 de diciembre

Las obras de remodelación de la Plaza Artigas de Punta del Este avanzan a buen ritmo y tienen como fecha estimada de finalización el próximo 15 de diciembre, según informó el alcalde Javier Carballal.



El jerarca recorrió el lugar este jueves junto al subdirector del departamento de Presupuesto, Mauricio Tejera, y señaló que los trabajos se desarrollan de acuerdo con lo previsto. También destacó que el módulo destinado a los artesanos avanza dentro de los plazos establecidos.



Carballal sostuvo que la intervención permitirá mejorar la calidad de un espacio emblemático de Punta del Este y pidió comprensión a los vecinos por los ruidos y las molestias que pueden generar los trabajos.



Por su parte, Tejera informó que este viernes comenzará el segundo llenado y que el próximo miércoles se iniciará el montaje de la estructura. Según adelantó, esa etapa será rápida para cumplir con los tiempos previstos.



La remodelación de la plaza forma parte de las intervenciones que la Intendencia de Maldonado lleva adelante en Punta del Este para preparar la ciudad de cara a la temporada de verano. Entre ellas también se encuentran los cambios en Gorlero, las modificaciones en el tránsito de la calle 24 y las reparaciones de pasarelas.

Firma editorial: Redacción FM GENTE