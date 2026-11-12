¿Qué se sabe del incendio que destruyó gran parte del Colonia Shopping y qué pasará con el centro comercial?

El incendio que afectó al Colonia Shopping provocó pérdidas materiales de gran magnitud y dejó al centro comercial fuera de funcionamiento. El fuego se desató en la tarde del miércoles 11 de noviembre y, aunque actualmente está controlado, los trabajos de remoción de escombros y enfriamiento continúan.



Según informó la Dirección Nacional de Bomberos, las tareas se extenderán hasta el viernes. El calor extremo provocó el derrumbe del techo y de varias paredes, por lo que todavía existe riesgo de nuevos desprendimientos.



Pese a la magnitud del incendio, los bomberos lograron evitar que las llamas alcanzaran las salas de cine, la plaza de comidas y el supermercado Ta-Ta.



En cuanto a las personas afectadas, no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad. Dos personas fueron atendidas por principio de intoxicación y recibieron el alta médica.



Sobre el origen del fuego, la principal hipótesis apunta a un cortocircuito en el entrepiso del depósito del local de Paprika, donde se almacenaba mercadería inflamable. Sin embargo, las causas continúan bajo investigación.



Por su parte, el empresario Carlos Lecueder anunció este jueves que el shopping será reconstruido y ampliado, con la intención de reabrir en 2027. Además, se analiza la posibilidad de habilitar antes algunos sectores que resultaron menos afectados por el incendio.





Foto: Aura MKT - Diario Helvecia

Firma editorial: Redacción FM GENTE