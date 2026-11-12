Se postergó el inicio del servicio de guardavidas en las playas de Maldonado

La Intendencia de Maldonado informó que se postergó el inicio del servicio de guardavidas en las playas del departamento, que estaba previsto para este viernes 13 de noviembre.



La nueva fecha de comienzo será comunicada a la brevedad y no pasará de los próximos días. Mientras tanto, las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones, ya que las playas todavía no contarán con cobertura de guardavidas.



Además, se recordó que la presencia de una caseta no significa que el servicio esté funcionando. La cobertura se identifica mediante las banderas que indican las condiciones del mar y que se colocan cuando los guardavidas están en sus puestos.



Para esta temporada, la brigada contará con 342 funcionarios, cuatro más que el verano pasado, y tendrá 92 puestos distribuidos desde Solís Grande hasta José Ignacio. También se incorporará un nuevo puesto en Bella Vista.



A su vez, se sumarán dos motos de agua nuevas y se renovarán las de los coordinadores.



Una vez que comience el servicio, durante los fines de semana de noviembre el horario será de 11:00 a 18:00. Desde el 1.º de diciembre hasta el 31 de marzo, la cobertura se extenderá de 9:30 a 19:30, e incluirá también la Isla Gorriti.

Firma editorial: Redacción FM GENTE