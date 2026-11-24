El largometraje, dirigido por Catalina Torres y producido por Monarca Films, comenzó su rodaje en Montevideo, donde el equipo trabajó durante dos semanas, para luego trasladarse a distintas locaciones de Punta del Este y Maldonado.



Según pudo saber FM GENTE, la película gira en torno a la historia de una joven y su abuela, con elementos vinculados a vivencias reales.



El mar y los paisajes de Punta del Este tendrán un importante protagonismo en la narrativa de la producción, cuya historia transcurre en el balneario.



Durante la mañana de este martes, FM GENTE estuvo presente en la Parada 1, donde el equipo cinematográfico trabajaba en una escena que involucraba a una joven dentro del agua, pese a las condiciones de cielo cubierto.



Por el momento, la producción mantiene bajo reserva mayores detalles sobre la trama del largometraje.

Firma editorial: Redacción FM GENTE