“Hoy es una noche especial, estamos muy felices porque se reconoce un trabajo, una trayectoria”, expresó Martín tras el reconocimiento recibido en la Junta Departamental de Maldonado.



Con 15 años de trabajo en territorio, el colectivo se formalizó en 2019 y se constituyó como ONG en 2020. Desde entonces ha impulsado numerosas campañas solidarias y proyectos sociales, trabajando en red con empresas, instituciones y voluntarios para dar respuesta a distintas necesidades de la comunidad.



Entre las iniciativas destacó el proyecto de piscina, que desde hace cuatro años permite que niños concurran los martes y jueves al Campus de Maldonado para aprender a nadar.



“Llevamos chiquilines que no sabían ni cómo entrar al agua y hoy saben nadar”, señaló.



La organización ha desarrollado intervenciones en distintos barrios y localidades del departamento, llegando también a otros puntos del país. Asimismo, tuvo una activa participación durante la pandemia, asistiendo a diferentes comunidades.



En el marco del homenaje, sus integrantes aprovecharon la oportunidad para plantear la necesidad de contar con un espacio físico donde continuar desarrollando sus actividades.



Dejando Huellas también forma parte de la programación de FM GENTE a través de Vínculos en Radio, un espacio desde el que se visibiliza su labor y se abordan temáticas de interés social, como la salud mental y las adicciones.



Desde FM GENTE celebramos este merecido reconocimiento y felicitamos especialmente a nuestros compañeros de Vínculos en Radio y a todos los integrantes de Dejando Huellas por su compromiso, dedicación y permanente vocación solidaria.

Firma editorial: Redacción FM GENTE