En el hecho, participaron una camioneta Renault Oroch, conducida por un hombre de 62 años, un automóvil Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 25 años, y una motoCFLite NK 250c.c., tripulada por una joven de 22 años.



De acuerdo a la información aportada por la Policía, tras producirse una colisión entre la camioneta y el automóvil, el conductor del primero de los vehículos abrió la puerta y descendió, siendo embestido por la motociclista.



Como consecuencia del fuerte impacto, el hombre de 62 años falleció en el lugar, en tanto la joven de 22 años sufrió una serie de lesiones por lo que debió ser trasladada a un centro asistencial con fractura expuesta de miembro inferior derecho.



Por su parte el conductor del automóvil resultó ileso. En el lugar trabajó personal policial, unidades de emergencia y Policía Científica, realizando los peritajes para establecer claramente todo lo ocurrido.

Firma editorial: Redacción FM GENTE