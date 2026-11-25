La denuncia, presentada este martes 24 de noviembre, consta de 17 páginas y detalla 13 presuntas irregularidades vinculadas al procedimiento llevado adelante tras el hallazgo del cuerpo de Almendra, el pasado 28 de julio, en la zona de médanos de la parada 5 de Playa Mansa, en Punta del Este.



El documento cuestiona la actuación de Prefectura Nacional Naval, organismo que tenía jurisdicción sobre el lugar donde fue encontrada la joven, y sostiene que sus funcionarios asumieron un rol pasivo, dejando la conducción operativa en manos de la Policía Nacional.



Entre los principales cuestionamientos figuran la incorrecta delimitación del perímetro, la falta de documentación sobre la custodia de la escena, el incumplimiento de protocolos de bioseguridad y las presuntas deficiencias en el relevamiento y tratamiento de evidencias.



Asimismo, el escrito señala que fueron familiares, amigos y allegados de Almendra quienes encontraron el cuerpo durante las tareas de búsqueda.



Otro de los puntos planteados refiere a la devolución de elementos hallados en el lugar a la familia sin que, según la denuncia, fueran sometidos previamente a los peritajes correspondientes.



La defensa también cuestiona que en el informe pericial se estableciera una hipótesis de suicidio antes de contar con los resultados de la autopsia y de los exámenes anatomopatológicos y toxicológicos.



La familia solicita que se instruya una investigación administrativa, se identifique a todos los funcionarios de Prefectura que participaron del operativo, se determinen eventuales responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan.



Además, aportó prueba documental y testimonial para respaldar los cuestionamientos formulados y solicitó ser notificada de los resultados de la investigación.

Firma editorial: Redacción FM GENTE