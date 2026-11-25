El presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, se refirió a las distintas dificultades que enfrentan los trabajadores del sector, entre ellas la violencia, la falta de personal y el impacto que tiene la actividad diaria sobre su salud mental.



En diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE, Pereira señaló que los funcionarios están expuestos a situaciones de violencia tanto en hospitales y policlínicas como en los servicios que trabajan en territorio, entre ellos los móviles de enfermería domiciliaria y las ambulancias.



El dirigente sindical indicó que vienen trabajando junto al Ministerio del Interior y ASSE para buscar medidas que permitan mejorar la seguridad. Entre las alternativas planteadas mencionó la instalación de cámaras, puertas que puedan abrirse únicamente desde el interior y una mayor presencia de efectivos policiales en aquellos centros que lo necesiten.



Además, informó que el Ministerio del Interior asignó un comisario para trabajar de forma permanente en coordinación con ASSE y analizar las medidas de contención que pueden implementarse.



Sin embargo, Pereira advirtió que muchas veces los hechos de violencia se adelantan a las respuestas y reclamó que se garantice la seguridad de quienes deben concurrir diariamente a trabajar.



“Nosotros siempre le reclamamos al Ministerio del Interior que tiene que garantizarnos que podamos ir a trabajar y jugar tranquilos en los distintos hospitales, o los móviles que están en territorio, o policlínicas barriales”, expresó.



En ese sentido, sostuvo que los trabajadores quieren atender a toda la población, pero necesitan contar con las garantías necesarias para desarrollar su tarea de forma segura.



LA SALUD MENTAL Y EL DESGASTE DE LOS FUNCIONARIOS



Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el impacto de la actividad sobre la salud mental de los trabajadores. Consultado sobre cómo definiría esa situación en una sola palabra, Pereira respondió: “Urgencia”.



El presidente de la Federación explicó que es necesario que los funcionarios puedan acceder a profesionales y recibir atención, sin que eso represente un privilegio frente al resto de la población.



“¿Quién cuida al que cuida?”, planteó, al señalar que los trabajadores también necesitan estar bien para poder brindar una atención de calidad.



Pereira recordó que el personal de la salud trabaja diariamente con situaciones vinculadas a la vida y la muerte, además de estar expuesto a distintas enfermedades y situaciones complejas.



Como ejemplo, mencionó lo ocurrido durante la pandemia de COVID-19, cuando mientras se le pedía a la población que permaneciera en sus casas, los equipos de salud debían reforzar las guardias y continuar atendiendo a las personas infectadas.



También advirtió sobre las extensas jornadas laborales que cumplen muchos funcionarios, en ocasiones de 12 o 18 horas, y la necesidad de mantener dos trabajos, uno en el sector público y otro en el privado, para alcanzar un salario digno.



A esto se suman las particularidades del trabajo en localidades del interior, donde muchas veces un enfermero es el único integrante permanente del equipo de salud. Los médicos concurren determinados días para atender consultas, por lo que ese trabajador termina siendo una referencia constante para los vecinos.



Pereira explicó que, en esos lugares, la población conoce dónde vive el funcionario y muchas veces golpea su puerta para realizar consultas o pedir asistencia, lo que genera una disponibilidad prácticamente permanente.



En ese contexto, cuestionó que la atención y los servicios públicos suelen concentrarse en las capitales departamentales y en Montevideo, mientras que las localidades más pequeñas no siempre reciben la misma atención.



LA FALTA DE PERSONAL, OTRO DE LOS PRINCIPALES RECLAMOS



Pereira también señaló que uno de los principales problemas que enfrenta ASSE es la falta de recursos humanos en hospitales y policlínicas de distintos puntos del país.



Indicó que se vienen abriendo nuevos servicios que representan mejoras para la atención de la población, pero que muchas veces comienzan a funcionar sin incorporar personal suficiente.



“Es una preocupación para nosotros que esos servicios se abran y sean mejoras para la población, pero que tengan la cantidad de recursos humanos suficiente para poder brindar una atención de calidad”, sostuvo.



En esa línea, afirmó que ASSE es el prestador de salud más grande e importante del país y que debe garantizar la mejor atención posible a sus usuarios, independientemente de su situación económica.



También cuestionó la idea de que el organismo deba brindar una atención de menor calidad por atender principalmente a los sectores de menores recursos.



Por otra parte, mencionó que la Federación mantiene entre sus reclamos la recuperación de la cobertura de accidentes laborales a través del Banco de Seguros del Estado, que, según indicó, fue retirada durante el gobierno anterior.



LAS CRÍTICAS POLÍTICAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE ASSE



Consultado sobre los cuestionamientos que recibe ASSE, Pereira consideró que el organismo suele quedar en medio de disputas políticas que, a su entender, no contribuyen a encontrar soluciones.



Señaló que esta situación se ha repetido durante distintos gobiernos y sostuvo que tanto desde el oficialismo como desde la oposición se utilizan las dificultades del sistema de salud como herramienta de confrontación.



Como ejemplo, mencionó la situación que se ha planteado en Salto, donde, según relató, algunos diputados solicitaron filmar a trabajadores de la emergencia del hospital.



Explicó que muchas veces las demoras en la atención no responden a una falta de voluntad de los funcionarios, sino a que los equipos están ocupados asistiendo a personas con riesgo de vida o atendiendo situaciones de emergencia, como accidentes con múltiples víctimas.



“Hay personas con riesgo de vida adentro y todo el equipo de salud está tratando de salvar esa vida. Puede haber una espera de dos o tres horas y el personal no es que no quiera atender”, explicó.



Pereira consideró que, en lugar de utilizar esas situaciones para generar enfrentamientos políticos, los representantes de los distintos partidos deberían trabajar en conjunto para mejorar el funcionamiento del sistema de salud.



En particular, planteó que los diputados de cada departamento deberían coordinar esfuerzos para reclamar en el Parlamento los recursos presupuestales que necesitan los hospitales.



Lamentó que muchas veces las dificultades de ASSE reciben mayor atención pública que las tareas positivas que realizan diariamente sus trabajadores.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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