ReCorre Maldonado reunió a 506 corredores en la séptima fecha disputada en Garzón

La localidad de Garzón recibió este sábado la séptima fecha del Campeonato Departamental ReCorre Maldonado, que contó con la participación de 506 corredores en las distancias de 5 y 10 kilómetros. La actividad comenzó a las 16:00 horas.



En los 10 kilómetros masculinos, Joaquín Crespo se quedó con la victoria tras completar el recorrido en 33 minutos y 18 segundos. Joaquín Díaz finalizó segundo con 33 minutos y 26 segundos, mientras que Sebastián Díaz ocupó el tercer puesto con 33 minutos y 37 segundos.



En la rama femenina de esa distancia, Betina Gamboa obtuvo el primer lugar con un tiempo de 42 minutos y 37 segundos. Carina Moreno fue segunda con 45 minutos y 19 segundos, seguida por Bernarda Menéndez Otegui, quien completó el podio con 45 minutos y 40 segundos.





En los 5 kilómetros masculinos, Facundo Núñez se impuso con un registro de 16 minutos y 12 segundos. Javier Marmo llegó en segunda posición con 16 minutos y 42 segundos, apenas tres segundos por delante de Pablo Duarte, quien terminó tercero con 16 minutos y 45 segundos.



Entre las mujeres, Noelia Reyes ganó la prueba de 5 kilómetros con un tiempo de 20 minutos y 28 segundos. Gimena Ayala cruzó la meta dos segundos después, mientras que Agustina Silva finalizó tercera con 21 minutos y 27 segundos.

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