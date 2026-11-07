El clásico carolino entre San Carlos y Libertad se roba la atención en la séptima fecha del Torneo Clausura

La séptima fecha del Torneo Clausura de la Primera División de la Liga Mayor de Maldonado se disputará este domingo 8 de noviembre, con seis encuentros programados.



El principal atractivo de la jornada será el clásico carolino entre San Carlos y Libertad, uno de los enfrentamientos tradicionales del fútbol del departamento.



El clásico comenzará a las 16:00 horas y será dirigido por Gabriel Fernández, acompañado por Rubén López y Cristal Saroba como asistentes.



La jornada también tendrá otros cinco encuentros. Alianza Cinco enfrentará a Ituzaingó, con Lucas Borches como árbitro principal, mientras que Colón se medirá ante Atlético Fernandino, bajo el arbitraje de Pierre Lespiaux.



Artigas Juniors recibirá a Punta del Este, con Hugo Viera como juez central, mientras que Peñarol de San Carlos enfrentará a Defensor, en un partido que será dirigido por Ricardo Santos.



La actividad se completará con el enfrentamiento entre Charrúas y Barrio Perlita, que tendrá a Martín Da Silva como árbitro principal.



Cinco partidos mencionados comenzarán a las 16:00 horas, mientras que Charrúas y Barrio Perlita jugarán desde las 16:30.



Además, la categoría Sub-20 tendrá actividad desde las 14:00 horas en los seis encuentros programados.





Foto: Copa AUF Uruguay

Firma editorial: Redacción FM GENTE