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El clásico carolino entre San Carlos y Libertad se roba la atención en la séptima fecha del Torneo Clausura

La jornada también tendrá otros cinco encuentros. Alianza Cinco enfrentará a Ituzaingó, Artigas Juniors recibirá a Punta del Este, Peñarol de San Carlos enfrentará a Defensor, Charrúas a Barrio Perlita, y Colón se medirá ante Atlético Fernandino.

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La séptima fecha del Torneo Clausura de la Primera División de la Liga Mayor de Maldonado se disputará este domingo 8 de noviembre, con seis encuentros programados.

El principal atractivo de la jornada será el clásico carolino entre San Carlos y Libertad, uno de los enfrentamientos tradicionales del fútbol del departamento.

El clásico comenzará a las 16:00 horas y será dirigido por Gabriel Fernández, acompañado por Rubén López y Cristal Saroba como asistentes.

La jornada también tendrá otros cinco encuentros. Alianza Cinco enfrentará a Ituzaingó, con Lucas Borches como árbitro principal, mientras que Colón se medirá ante Atlético Fernandino, bajo el arbitraje de Pierre Lespiaux.

Artigas Juniors recibirá a Punta del Este, con Hugo Viera como juez central, mientras que Peñarol de San Carlos enfrentará a Defensor, en un partido que será dirigido por Ricardo Santos.

La actividad se completará con el enfrentamiento entre Charrúas y Barrio Perlita, que tendrá a Martín Da Silva como árbitro principal.

Cinco partidos mencionados comenzarán a las 16:00 horas, mientras que Charrúas y Barrio Perlita jugarán desde las 16:30.

Además, la categoría Sub-20 tendrá actividad desde las 14:00 horas en los seis encuentros programados.


Foto: Copa AUF Uruguay
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