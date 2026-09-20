Pérez Scremini reunió a corredores en Punta del Este por la cura del cáncer infantil

La carrera Pérez Scremini se realizó este domingo en Punta del Este, con participantes que recorrieron el circuito con el objetivo de apoyar la lucha contra el cáncer en niños y adolescentes.



La competencia tuvo su largada desde Punta Shopping y fue una de las 19 carreras organizadas en distintos puntos del país bajo la consigna “Juntos más lejos”.



En la modalidad de 10K, Julio Saroba fue el ganador en la rama masculina, mientras que Aldana Sabatel se quedó con el primer lugar en la femenina.



En los 5K, Rodrigo Ferrari ganó en la rama masculina y Natalia Dávila fue la vencedora en la femenina.



La jornada contó con los cupos agotados y tuvo como objetivo recaudar fondos para la Fundación Pérez Scremini, que trabaja en el tratamiento del cáncer infantil en Uruguay.

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