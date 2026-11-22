En la prueba principal, de 20 kilómetros, Horacio Pablo Núñez Martínez se quedó con la victoria masculina, seguido por Maximiliano Vázquez y José Algorta, quienes completaron el podio.



En la rama femenina, Carolina Da Cunha obtuvo el primer puesto, mientras que Sara Pérez finalizó segunda y Noelia Maciel ocupó la tercera posición.



En los 14 kilómetros, Gerardo Perdomo consiguió el triunfo masculino, escoltado por Leonardo Pereira y Martín Méndez, quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.



En la rama femenina de esta distancia, Carina Moreno alcanzó el primer lugar, seguida por Carol Cattalurda y Romina Rodríguez. Macarena Dos Santos se ubicó en la cuarta posición.



En los 8 kilómetros, Pablo Trías se quedó con la victoria masculina, mientras que Leandro Plada terminó segundo y Ezequiel Sosa completó el podio.



Entre las mujeres, Alison Wakely obtuvo el triunfo, seguida por Karen Franco y Dahiana Díaz, quienes finalizaron segunda y tercera, respectivamente.





(Foto: Juan Manuel Ursi)

Firma editorial: Redacción FM GENTE