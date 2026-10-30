Casino abierto al público, cine y nuevos restaurantes: las novedades que Locanda prepara para la temporada en La Barra

Locanda Punta del Este reabrió este viernes sus puertas para una nueva temporada y presentó las novedades que incorporará a su propuesta en La Barra. Entre los principales anuncios se destaca la apertura de su casino en diciembre, que estará habilitado tanto para los huéspedes del hotel como para el público en general.



En una recorrida por las instalaciones, FM GENTE pudo conocer los nuevos espacios y las propuestas que prepara el resort. Además del casino, el establecimiento trabaja en la habilitación de un cine y en la incorporación de diferentes tiendas, entre ellas una floristería, una tienda de vinos y productos gourmet, y otra dedicada a la decoración.



También continúa la construcción de Harry's Dolci, el nuevo restaurante que se sumará a la oferta gastronómica y cuya apertura está prevista para principios de diciembre. La propuesta complementará a Harry's Table, el restaurante que ya funcionó durante la temporada anterior.



Durante la recorrida, representantes de Locanda confirmaron a FM GENTE que el casino comenzará a funcionar en diciembre. Será un espacio abierto al público en general, con el requisito de ser mayor de edad.



El horario previsto será de domingo a jueves, desde las 12:00 hasta las 04:00 horas. Durante los fines de semana podrá extenderse hasta las 06:00 y, si la demanda lo requiere, funcionar las 24 horas.



El casino también tendrá un objetivo de formación. Los trabajadores que comenzaron su preparación en la academia de crupiers podrán completar su capacitación en las instalaciones, con equipamiento y tecnología similares a los que tendrá el futuro resort Cipriani.



Según informaron a FM GENTE, de las 130 personas que comenzaron la formación, 116 continúan en el proceso. Esto representa más del 89% de los participantes iniciales.



La empresa destacó que los trabajadores comenzarán a firmar sus contratos y que la capacitación continuará durante los próximos meses, mientras se desempeñan en el casino.



Locanda contará con unos 350 trabajadores durante esta temporada. A esa cifra se suma la actividad de los proveedores locales que trabajan de forma indirecta con el establecimiento.



Desde la empresa señalaron que uno de los objetivos es generar continuidad laboral y mantener puestos de trabajo durante todo el año. También destacaron la importancia de la formación del personal y de los estándares de atención que buscan implementar.



En ese sentido, remarcaron que la tecnología y el equipamiento serán parte de la propuesta del casino, pero que la atención al público será uno de los aspectos centrales del servicio.



Otra de las principales incorporaciones es Locanda Spa, que funcionará durante todo el año y ofrecerá tratamientos, terapias asiáticas, servicios de la firma suiza Valmont, yoga, Pilates, entrenamiento, tenis y pádel.



El espacio también contará con salas de luz roja, una sala insonorizada para experiencias con gong y un sistema denominado Harmony, que combina música y vibraciones.



La propuesta incluirá programas de día con tratamientos, actividades de bienestar y almuerzo, además de retiros de tres días y membresías para residentes de la zona.



Durante diciembre está prevista una nueva recorrida para mostrar los avances del casino, el cine y los demás espacios que se preparan para esta etapa del resort.

Firma editorial: Redacción FM GENTE