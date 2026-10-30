Eventos deportivos obligan a cortes en el tránsito y cambios en recorridos de ómnibus durante el fin de semana

El domingo 1º de noviembre entre las 7:00 y las 12:00 horas a raíz del triatlón que se realizará por la Rambla Lorenzo Batlle, la vía sur de dicha calle estará cortada en el tramo que comprende Calle Atlántida (Parada 14) y Av. Aparicio Saravia.



Tampoco estará habilitado el tránsito por la Av. Luis A. de Herrera entre Ruta 39 y Av. Aparicio Saravia entre las 8:00 y las 13:00 horas; con motivo de realizarse una maratón de rollers.



Ese mismo día a partir de las 11:00 horas, estará cortada al tránsito la Av. Acuña de Figueroa entre Av. Roosevelt y 3 de febrero, debido a la llegada de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina 2026; la cual será habilitada nuevamente a la circulación una vez terminado dicho evento.



El recorrido de la prueba será por Ruta Interbalnearia desde Ruta 12 por Av. Enrique Tarigo, Rambla Claudio Williman, Calle Belgrano, tomando Av. Acuña de Figueroa hasta su llegada frente a la Intendencia.



Asimismo hay modificaciones de recorridos de los ómnibus de transporte colectivo:



Con motivo del triatlón a realizarse por la Rambla Lorenzo Batlle Pacheco el domingo, se modificará el recorrido de las líneas que habitualmente circulan por esta avenida. Dichos cambios serán a partir de la hora 06:30 hasta la finalización del evento.



Empresas: COT – COPSA.



HACIA LA BARRA:



Rambla Lorenzo Batlle Pacheco, a la izquierda por Av. San Pablo (Parada 13), a la derecha por Av. Aparicio Saravia, Puente Leonel Viera , a sus recorridos habituales.



HACIA PUNTA DEL ESTE:



Se mantienen los recorridos habituales.



Empresas: CODESA – MICRO LTDA.



HACIA LA BARRA:



Rambla Lorenzo Batlle Pacheco, a la izquierda Av. San Pablo (Parada 13), a la derecha por Av. Aparicio Saravia, Puente Leonel Viera , a sus recorridos habituales.



HACIA PUNTA DEL ESTE:



Se mantienen los recorridos habituales.



Con motivo de la llegada de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina en la calle Av. Acuña de Figueroa, se modificará el recorrido del transporte colectivo.



Dichos desvíos tendrán efecto a partir de las 10:00 horas hasta la finalización de la misma.



Empresas: COT – TURESTE – BRUNO – TURISMAR



HACIA ROCHA Y SAN CARLOS:



Av. Roosevelt, rotonda hacia el este por Av. Roosevelt, Calle Antonio José Méndez, Av. Martiniano Chiossi, Calle Democracia, Calle 3 de Febrero a su recorrido habitual.



Empresas: CODESA – MALDONADO TURISMO – MICRO LTDA.



LÍNEAS HACIA PUNTA DEL ESTE:



Av. 18 de Julio, Av. Roosevelt, Rotonda Av. Camacho, Av. Roosevelt a su recorrido habitual.



LÍNEA 12 y LÍNEA 17 (HACIA AGENCIA):



Terminal de Maldonado, calle Dodera, calle Arturo Santana, calle Santa Teresa, Av. Chiossi, Rotonda Bomberos, calle Democracia a su recorrido habitual.



LÍNEA 16 y LÍNEA 55 (HACIA BALNEARIO Bs. As.):



Av. 18 de Julio, Av. Roosevelt, calle Dodera, calle Arturo Santana, calle Santa Teresa, Av. Chiossi, Rotonda Bomberos, calle Democracia a su recorrido habitual.

Firma editorial: Redacción FM GENTE