El último adiós a Marino Calabuig, el histórico dirigente que hizo de Artigas Juniors parte de su vida

La lluvia no impidió que este viernes por la noche numerosas personas se acercaran a la sede del Club Artigas Juniors para despedir a Marino Calabuig, histórico dirigente y fundador de la institución.



Jugadores, simpatizantes, hinchas y personas vinculadas a otros clubes se congregaron para acompañar el último adiós a quien dedicó gran parte de su vida a Artigas Juniors. Estuvieron presentes el intendente de Maldonado, Miguel Abella, y el director del Departamento de Cultura, Andrés Rapetti.



Luego del encuentro en la sede, los presentes se trasladaron al campo de juego del club, denominado Parque Marino Calabuig, para realizar la despedida final.



Allí, en medio de recuerdos, aplausos y muestras de emoción, fueron depositadas sus cenizas en la zona de la mitad de la cancha, el lugar que lleva su nombre y que forma parte de la historia de la institución.



El momento reunió a distintas generaciones vinculadas al club, que acompañaron el homenaje bajo la lluvia. Como cierre de la ceremonia, los presentes entonaron el himno de Artigas Juniors.



De esta manera, el club despidió a uno de sus fundadores, cuyo nombre seguirá ligado a la historia de la institución y a su escenario deportivo.

Firma editorial: Redacción FM GENTE