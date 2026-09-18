Siguen los robos de cableado: provocaron gran cortocircuito en el centro de rehabilitación Cerema

Un delincuente ingresó al centro de rehabilitación Cerema – específicamente al jardín del predio - y sustrajo el tendido externo de cables de corriente eléctrica, datos y telefonía, provocando un gran cortocircuito que dejó a la institución parcialmente inoperativa, según informaron fuentes del centro a FM GENTE.



Como consecuencia de este robo, ocurrido el pasado 14 de setiembre, quedaron fuera de servicio el sistema de WiFi de consultorios y gimnasios, una computadora y dos internos telefónicos. Además, el incidente afectó dos equipos de aire acondicionado, y causó la rotura irreparable de un servidor NAS, el dispositivo que centraliza y respalda la información de la institución.



Las pérdidas materiales se estiman en unos 1.000 dólares, una cifra que no incluye los costos de la mano de obra necesaria para restablecer todo el equipo afectado.





Video enviado a FM GENTE



El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del propio establecimiento. En las imágenes se ve al ladrón llegar sobre las 22:37 horas. Tras dejar su mochila en el exterior y sacar las herramientas necesarias sin prisa alguna, comenzó a robar el cableado.

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