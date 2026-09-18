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robo de cableado, punta del este
Policiales y Judiciales
14:10

Un hombre de 56 años robó cableado eléctrico de una vivienda y cumplirá régimen de libertad vigilada

El individuo carecía de antecedentes penales hasta el momento, sin embargo era investigado por violación de domicilio.

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El robo fue constatado el pasado 4 de setiembre en horas del mediodía, luego de que personal de la Seccional 14 recibiera una denuncia por el hurto del cableado correspondiente a los focos de una vivienda ubicada en Avenida San Pablo.

Los investigadores que asumieron el caso identificaron al autor, de iniciales W.G.D.S.L. - de 54 años y sin antecedentes penales - quien además venía siendo investigado por otro ingreso no autorizado a un predio privado.

Días después del robo, el 15 de setiembre, el requerido fue identificado cuando la policía realizaba un patrullaje preventivo. En la intersección de las calles De las Acacias y De La Paloma fue detenido, y posteriormente derivado a una dependencia policial.

Luego de comparecer ante la Justicia, fue condenado por dos delitos de violación de domicilio agravados y un delito de hurto. La pena impuesta de siete meses de prisión fue sustituida por un régimen de libertad a prueba por igual plazo. Deberá cumplir con ciertas obligaciones como prestar servicio comunitario.


Foto: imagen ilustrativa
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