15 internos forman una nueva murga en Las Rosas como parte de un proyecto cultural y social

Las distintas escuelas de arte de la Intendencia de Maldonado reúnen actualmente a unos 5.000 usuarios en todo el departamento, según informó el director de Cultura, Andrés Rapetti, en diálogo con la Contratapa de la Revista de FM GENTE.



Las propuestas incluyen las escuelas departamentales de Danza, Música, Artes Plásticas y Visuales, Canto Lírico y Teatro. La Escuela de Música es la más numerosa y también cuenta con una camerata de cuerdas y trabaja en la formación de una sinfónica juvenil con integrantes de Maldonado, San Carlos, Piriápolis y Punta del Este.



Rapetti señaló que las actividades llegan a distintas localidades y zonas del departamento, aunque actualmente existe una falta de docentes. Según explicó, hay 25 cargos que deben ser cubiertos, mientras que el plantel de las escuelas de arte ronda los 80 docentes.



UNA MURGA VUELVE A LAS ROSAS



El director también se refirió al proyecto cultural que funciona en el Centro de Reclusión de Las Rosas, donde se volvió a formar una murga integrada por personas privadas de libertad.



La propuesta comenzó años atrás y tuvo diferentes etapas. Ahora se inició un nuevo ciclo bajo el nombre “La Retobada”, con unos 15 integrantes.



Rapetti explicó que el objetivo es utilizar el arte como una herramienta de acceso a la cultura y generar oportunidades para personas que se encuentran en contexto de encierro. Algunos de los participantes están próximos a recuperar su libertad y, según contó, algunos podrían incorporarse posteriormente a murgas locales.



MALDONADO FILMA RECIBIÓ UN RÉCORD DE POSTULACIONES



En el marco de las actividades también se presentarán los resultados de Maldonado Filma, el fondo de incentivo audiovisual que volvió a funcionar luego de la pandemia.



Según Rapetti, se recibieron 41 postulaciones, la cifra más alta registrada hasta el momento, y se destinará un millón de pesos entre los proyectos seleccionados.



Además, ocho propuestas participan por Aiguá Filma, un premio especial creado para proyectos que pongan en valor las fachadas de esa localidad.



Los resultados serán presentados el 22 de octubre en el Centro Progreso de Pan de Azúcar.



TAMBIÉN COMENZÓ LA PREPARACIÓN DEL CARNAVAL



Rapetti confirmó además que ya comenzaron los preparativos para el próximo Carnaval de Maldonado.



Se instalaron mesas de trabajo con representantes de murgas, comparsas, escuelas de samba y variedades, mientras que también se están revisando algunos aspectos de los reglamentos.



La prueba de categorización de las escuelas de samba y comparsas está prevista para el 5 de diciembre, mientras que el lanzamiento del Carnaval se planifica para el 5 de enero.

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