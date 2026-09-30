Aumentan los combustibles desde este jueves: la nafta Súper aumenta a $90,45 y el gasoil a $62,79

El gobierno anunció un nuevo ajuste en el precio de los combustibles que comenzará a regir desde la medianoche de este jueves. La nafta Súper 95 aumentará $1,78 por litro, mientras que el gasoil 50S tendrá una suba de $4,11 respecto de los valores vigentes.



La decisión fue comunicada por los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Industria, Energía y Minería (MIEM), que señalaron que el Poder Ejecutivo optó por aplicar incrementos inferiores a los que resultarían de trasladar completamente las referencias internacionales a los precios internos.



Con los nuevos valores, el litro de nafta Súper 95 pasará de $88,67 a $90,45, lo que representa un incremento del 2%.



En el caso del gasoil 50S, el precio aumentará de $58,68 a $62,79 por litro, equivalente a una suba del 7%.



El comunicado no detalló los nuevos precios de la nafta Premium 97 ni del gasoil 10S.



El Poder Ejecutivo resolvió mantener sin modificaciones el precio del supergás.



El kilo continuará costando $93,56, por lo que una garrafa de 13 kilos mantendrá un precio de $1.216,28, sin considerar el eventual costo del envío.



Uno de los principales aspectos de la decisión es la diferencia entre los incrementos finalmente aprobados y los que surgirían de trasladar íntegramente los valores de referencia calculados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA).



Para octubre, el precio de venta al público de referencia fue calculado en $93,56 por litro para la nafta Súper y $80,54 para el gasoil 50S.



Llevar esos valores directamente a los surtidores hubiera significado, según el gobierno, un aumento de aproximadamente 5,5% en la nafta y de 37% en el gasoil.



En términos nominales, la referencia suponía una suba cercana a $5 por litro para la nafta Súper y $22 para el gasoil 50S.



Sin embargo, el Ejecutivo resolvió limitar el ajuste a aproximadamente $1,8 en la nafta y $4 en el gasoil.



“Por debajo de lo que marca la referencia internacional, que implicaría ajustes de 5,5% y 37% para la nafta y el gasoil respectivamente, el Poder Ejecutivo resolvió aumentar 2% ($1,8 por litro) el precio de la nafta y 7% ($4 por litro) el del gasoil, y mantener el precio del Supergás”, indicaron el MEF y el MIEM.



GOBIERNO APUNTA A AMORTIGUAR EL IMPACTO INTERNACIONAL



El Ejecutivo explicó que la decisión forma parte de la política que viene aplicando desde abril para evitar trasladar completamente al mercado interno las variaciones internacionales del petróleo y sus derivados.



Según el comunicado oficial, esas fluctuaciones han estado vinculadas particularmente al conflicto en Medio Oriente.



De esta manera, el gobierno optó nuevamente por aplicar una corrección parcial en lugar de llevar los combustibles inmediatamente hasta los precios determinados por las referencias de la URSEA.



Desde las 00:00 horas de este jueves, por lo tanto, los principales valores quedarán en $90,45 para la nafta Súper 95, $62,79 para el gasoil 50S y $93,56 por kilo para el supergás.

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