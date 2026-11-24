El intendente Miguel Abella se refirió a los cambios en el tránsito en Punta del Este y señaló que ese acompañamiento se debe realizar con respeto, porque muchos conductores van a tratar de ingresar de la forma anterior, no con mala intención, sino por costumbre, es por eso que no se aplicarán sanciones en un máximo de 20 días.



Sostuvo que es importante esa forma de proceder para que las personas puedan incorporar hábitos y adaptarse a la variante, ya que en los últimos tiempos la 24 había sido una vía de salida, por lo que los cambios representan para muchos, volver a un pasado en el cual la circulación era como lo es desde hoy.



Sobre la medida, manifestó que el objetivo es tratar de ordenar el tránsito, al tiempo que reconoció que “todo no se va a arreglar por la cantidad de autos”.



Con esta variante se apuesta a contar con un tránsito más fluido y que sigan marchando en vez de estar parados constantemente, ya que las dificultades son las mismas y las calles no se pueden ensanchar, indicó.



En cuanto a los turistas, expresó que para mucha gente va a ser, volver al pasado también, a lo que era históricamente esa calle y los más jóvenes se van a acostumbrar más fácil.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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