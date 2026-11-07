Abrieron las inscripciones para la Corrida San Fernando: esperan hasta 5.500 participantes

Ya están abiertas las inscripciones para la 53.ª edición de la Corrida San Fernando, una de las principales propuestas deportivas de la temporada de verano en Maldonado.



La competencia se realizará el jueves 7 de enero. La prueba de 5 kilómetros comenzará a las 19:00 horas, mientras que la carrera principal de 10 kilómetros tendrá su largada a las 21:00, desde la parada 17 de Playa Mansa. La llegada será en la explanada de la Intendencia de Maldonado.



La organización habilitó un cupo de hasta 5.500 corredores. En las últimas ediciones, las inscripciones se agotaron.



La prueba de 10 kilómetros tendrá categorías generales para damas y caballeros, además de las modalidades para personas no videntes y en silla de ruedas. También habrá categorías por edades, desde los 16 hasta más de 70 años.



Por otra parte, se realizará la octava edición de la San Fernandito, una propuesta gratuita para niños y adolescentes de hasta 14 años. La actividad contará con animadores, entrada en calor y medallas para todos los participantes.



Las distancias serán de 750 metros para niños de hasta 7 años, acompañados por un adulto; 1 kilómetro para quienes tengan entre 8 y 11 años, y 2 kilómetros para adolescentes de 12 a 14 años.



Las inscripciones para ambas propuestas ya se encuentran disponibles en el sitio oficial: https://corridadesanfernando.com/

Firma editorial: Redacción FM GENTE