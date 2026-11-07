León XIV llegó a Casavalle y fue recibido por vecinos en una jornada histórica

El papa León XIV llegó este sábado al barrio Casavalle, en Montevideo, en el marco de su visita a Uruguay. Su arribo se produjo minutos antes de las 17:00 horas, cuando ingresó a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en la zona del Borro.



Allí fue recibido por el cardenal Daniel Sturla, quien destacó la realidad del barrio y el esfuerzo de sus habitantes por construir un futuro mejor, pese a las dificultades económicas y sociales que enfrentan.



Durante su paso por Casavalle, León XIV tiene previsto bendecir las viviendas del programa Familias de Guadalupe y compartir un momento con personas enfermas.



La visita forma parte de las actividades de su segundo día en Uruguay, luego de celebrar una misa en Paysandú. Antes de llegar al barrio, el pontífice también realizó una parada sorpresa en un hogar de sacerdotes en Montevideo.



Su agenda continuará en la Universidad Católica del Uruguay y finalizará con una actividad en el Estadio Centenario.

Firma editorial: Redacción FM GENTE