Abrieron las inscripciones para el Festival Internacional de Cine de Punta del Este 2027

La Intendencia de Maldonado abrió las inscripciones para la 29.ª edición del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que se desarrollará del 20 al 26 de febrero de 2027.



Desde el 25 de setiembre y hasta el 31 de octubre podrán inscribirse largometrajes de ficción y documentales para participar en la Competencia Iberoamericana y en el Panorama Internacional.



En la Competencia Iberoamericana podrán participar películas realizadas en América del Sur, América Central y el Caribe, México, España y Portugal. En esta sección se entregarán los premios Mauricio Litman para ficción y Lobo Marino para documentales, además del reconocimiento del público.



El Panorama Internacional será una sección no competitiva y estará abierta a producciones de cualquier país. Las películas deberán haber sido finalizadas después del 1.º de enero de 2026, tener una duración superior a 60 minutos y presentarse en formato digital.



Las producciones en otros idiomas deberán contar con subtítulos en español.



Las películas que se inscriban para competir no podrán haber sido exhibidas previamente en Uruguay ni durante las fechas del festival.



El evento tendrá acceso libre y gratuito y contará con actividades y proyecciones en diferentes salas de Maldonado y Punta del Este, además de la presencia de artistas, realizadores y prensa especializada.

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