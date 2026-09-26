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fatal, bicicleta, camioneta
Tránsito y Transporte
13:55

Adolescente de 16 años murió tras ser embestido por una camioneta

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado, a la altura del kilómetro 8 de la Ruta 15, en Rocha. Otro adolescente de 15 años que también circulaba en bicicleta fue trasladado a un centro de salud en estado de shock.

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Un siniestro de tránsito fatal ocurrió durante la madrugada de este sábado en la Ruta 15, a la altura del kilómetro 8, en el departamento de Rocha.

El hecho ocurrió sobre las 2:45, cuando una camioneta que circulaba de norte a sur, por causas que se investigan, embistió a un adolescente de 16 años que se desplazaba en bicicleta en el mismo sentido.

El adolescente falleció en el lugar.

Otro adolescente, de 15 años, también circulaba en bicicleta junto al primero. No fue embestido, pero fue trasladado a COMERO de Rocha sin lesiones visibles y en estado de shock.

La camioneta era conducida por un hombre de 34 años, quien resultó ileso. La espirometría realizada al conductor dio resultado cero.
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