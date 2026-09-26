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mordisco, mordió, adolescente condenada, menor de edad
Policiales y Judiciales
10:02

Una joven de 18 años fue condenada por lesiones personales tras morderle la oreja a una menor de edad

También se le imputó un delito de amenazas, las cuales realizaba a través de redes sociales.

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Policías del Grupo de Reserva Táctica avistaron a una joven agrediendo a otra persona en una parada de ómnibus de la calle Dodera, el pasado 23 de setiembre.

Los agentes intervinieron en la situación y constataron que la menor agredida presentaba una herida sangrante en la oreja. Según informó Jefatura de Policía a FM GENTE, la lesión fue provocada por un mordisco.

Tras ser trasladada a un centro de salud para su evaluación, la persona afectada recibió el alta médica el mismo día al confirmarse que las heridas sufridas no revestían gravedad.

En paralelo, la joven de 18 años, identificada como D.M.C.B., fue derivada a la Seccional Primera.

Efectivos de esa seccional lograron determinar que el conflicto entre las dos jóvenes se originó por desavenencias personales y que la agresora había amenazado en más de una oportunidad a la otra adolescente a través de mensajes en una red social.

Dos días después del hecho, el 25 de setiembre, D.M.C.B. compareció ante el Juzgado Letrado de 11° Turno donde fue condenada por lesiones personales y amenazas. Cumplirá seis meses de régimen de libertad a prueba con determinadas condiciones, por ejemplo, tiene prohibido acercarse a la víctima y debe prestar servicio comunitario.
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