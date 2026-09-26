Imputaron con prisión a un hombre que apuñaló varias veces a otro en la vía pública

El hecho ocurrió la tarde del miércoles 18 de setiembre, cuando el servicio de emergencias 9-1-1 recibió una alerta sobre un hombre que estaba herido y ensangrentado en la vía pública, sobre la calle Uruguay del barrio San Martín.



Al lugar arribaron efectivos de la Guardia Republicana y de la URPM de la Zona Operacional II, quienes asistieron en primera instancia a la víctima, un hombre de 39 años que presentaba múltiples puñaladas, siendo las más graves las localizadas en la zona del tórax.



Posteriormente, una unidad de emergencia médica trasladó al herido a un sanatorio, donde fue intervenido quirúrgicamente e ingresado al CTI.



Los investigadores que asumieron el caso lograron identificar al presunto agresor, un joven de 23 años vecino de la zona que mantenía conflictos personales con la víctima.

Con las pruebas recabadas, la Fiscalía Letrada de 1° Turno solicitó al Juzgado una orden de allanamiento para la vivienda del sospechoso. El procedimiento se llevó a cabo en la mañana del pasado 24 de setiembre en una casa del barrio San Martín, donde se incautaron elementos de relevancia para la causa.



Aunque el requerido no se encontraba en el inmueble, al tomar conocimiento de que era buscado por la policía, se presentó voluntariamente esa misma tarde en la base de Investigaciones de la Zona II, donde quedó detenido.



Al día siguiente, el 25 de setiembre, en el Juzgado Letrado de 11° Turno fue formalizado por la presunta comisión de un delito de lesiones graves agravadas. Como medida cautelar deberá cumplir prisión preventiva por 180 días.



Por otra parte, el afectado permanece internado en un centro de salud donde evoluciona favorablemente.





Foto: imagen ilustrativa

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