Subsecretario del Mides reconoció que las respuestas en salud mental no siempre alcanzan para las necesidades de la población

El subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña, señaló que uno de los principales desafíos en materia de salud mental es mejorar la coordinación entre los distintos organismos e instituciones que trabajan en el área.



En diálogo con FM GENTE, Graña explicó que existen políticas públicas y distintos dispositivos de atención tanto en organismos del Estado como en prestadores privados, aunque muchas veces son desconocidos por la población.

“Lo primero que hay que hacer es que la gente conozca qué es lo que existe”, afirmó.



El jerarca reconoció además que puede haber diferencias entre las necesidades de la población y las prestaciones disponibles. En ese sentido, planteó la necesidad de articular mejor las respuestas que brindan los distintos organismos.



Graña señaló que existen dispositivos destinados a jóvenes desde diferentes instituciones, pero que en algunos casos no están suficientemente vinculados con otros ámbitos donde se concentra esa población.



Para el subsecretario, la salud mental no debe abordarse únicamente cuando aparece una situación de crisis. Sostuvo que también es necesario fortalecer el trabajo comunitario y generar espacios de prevención.



“Trabajar por una salud mental buena en nuestra sociedad implica un trabajo comunitario”, afirmó.



En esa línea, destacó el valor que pueden tener las actividades deportivas, culturales y sociales como parte de las políticas de prevención. Señaló que el acceso a estos espacios puede contribuir al bienestar y a generar vínculos dentro de la comunidad.



Graña también anunció que Mides y el Ministerio de Salud Pública vienen trabajando en una mayor coordinación a nivel nacional y departamental.



Según explicó, el próximo miércoles se realizará una instancia de trabajo con las direcciones departamentales de ambos organismos, donde uno de los temas centrales será la salud mental.



El objetivo será avanzar en un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, la Intendencia, los municipios y otros actores vinculados a la temática.



“Ese liderazgo es un liderazgo compartido”, sostuvo Graña, al remarcar que las respuestas deben construirse entre las distintas instituciones y no depender de un solo organismo.



El subsecretario también destacó la importancia de cambiar el enfoque hacia una intervención más temprana. En ese sentido, señaló que el desafío es “llegar antes” y generar herramientas que permitan prevenir situaciones complejas antes de que sea necesario responder ante una emergencia.

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