El Ministro de Turismo anticipó una temporada “optimista y cautelosa” y anunció los incentivos como IVA cero para extranjeros

Uruguay volvió a apostar fuerte por el mercado argentino durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolla en La Rural de Buenos Aires. En la inauguración del stand uruguayo, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, aseguró que Argentina continúa siendo el principal mercado emisor de visitantes hacia el país y evaluó las perspectivas para la temporada de verano 2026-2027.



“Siempre hemos estado y seguimos estando en la FIT. Argentina es nuestro principal mercado emisor y no podemos dejar de tener presencia aquí. Lo que buscamos es que los avatares económicos tengan el menor impacto posible”, señaló el ministro .



"OPTIMISTAS Y CAUTELOSOS" PARA EL VERANO



Al analizar las perspectivas para los próximos meses, Menoni definió en la entrevista la posición del Ministerio como de “optimistas y cautelosos”.



El jerarca señaló que la competitividad cambiaria de Uruguay frente a Argentina presenta una mejora respecto de la temporada pasada, aunque advirtió que ese factor no garantiza por sí solo una mayor llegada de visitantes.



Menoni puso el foco en el poder adquisitivo de las familias argentinas y particularmente en el impacto de los aumentos de tarifas. “La disponibilidad de dinero de los argentinos, por el aumento de tarifas, hace que tengan menos disponibilidad para viajar”, expresó.



De esta forma, el Ministerio observa dos variables que pueden operar en sentidos diferentes: una relación de precios relativamente más favorable para Uruguay que la registrada anteriormente y, al mismo tiempo, restricciones sobre el presupuesto disponible de potenciales turistas argentinos.



OFERTA DE TODO EL PAÍS



La participación en la FIT también sirvió para presentar la estrategia promocional bajo el nuevo lema “Uruguay Sorprende”, con la que el Ministerio busca ampliar la mirada de los visitantes hacia diferentes puntos del territorio. Aunque bajo las criticas recibidas por el cambio de esa denominación por el ratificado "Uruguay Natural".



“Venimos con una oferta de todo el país, no solo la oferta tradicional”, afirmó Menoni.



El ministro mencionó específicamente a Flores, Soriano, Río Negro, Rivera y Artigas, que se suman en la promoción a destinos históricamente posicionados como Punta del Este, Montevideo, Colonia y el litoral termal.



La estrategia apunta así a diversificar la oferta turística y lograr que el movimiento de visitantes tenga mayor alcance territorial, incorporando departamentos que tradicionalmente cuentan con menor presencia en la promoción internacional.



NUEVA CONEXIÓN CÓRDOBA-PUNTA DEL ESTE



Entre los anuncios realizados está la ruta aérea entre Córdoba y Punta del Este, que nuevamente se implementará para comenzar a operar en diciembre de 2026. La conexión busca reforzar el acceso directo al principal balneario uruguayo desde uno de los mayores centros urbanos de Argentina, evitando la necesidad de pasar por Buenos Aires, como ocurrió la pasada temporada.



El fortalecimiento de la conectividad forma parte de una estrategia más amplia para captar turistas del interior argentino y diversificar los puntos de origen de los visitantes.



INCENTIVAR A LAS AEROLÍNEAS



Se recordó que en la rendición de cuentas se establece un fondo de incentivos de US$ 2,5 millones por año destinado a las compañías aéreas. Según indicó el ministro, el mecanismo contempla un incentivo de US$ 20 por cada pasaje incremental vendido a pasajeros no residentes, con el objetivo de estimular a las aerolíneas a aumentar el flujo de viajeros hacia Uruguay.



La herramienta apunta a acompañar la apertura y consolidación de conexiones internacionales y a generar condiciones para incrementar la llegada de visitantes por vía aérea.



BENEFICIOS DEL IVA A EXTRANJEROS



De cara a la temporada, también confirmó la prórroga de los beneficios fiscales para turistas extranjeros. Entre ellos se encuentra el régimen de IVA 0% en determinados servicios vinculados al turismo, incluyendo gastronomía, alquiler de vehículos y eventos, según lo anunciado durante la presentación.



El objetivo es utilizar los beneficios tributarios como una herramienta adicional para mejorar la competitividad de Uruguay frente a otros destinos de la región.



LA LIBERTADORES COMO ATRACTIVO ADICIONAL



Otro acontecimiento que el Ministerio incorpora al calendario turístico es la final de la Copa Libertadores 2026 en Montevideo. Un evento deportivo internacional de esas características supone la llegada de aficionados extranjeros y genera movimiento en hotelería, gastronomía, transporte y otros servicios asociados al turismo.



Con Argentina todavía como mercado prioritario, Uruguay llega así a la promoción de la temporada 2026-2027 con una estrategia basada en mayor conectividad aérea, incentivos económicos, beneficios fiscales y la promoción de destinos menos tradicionales, aunque el propio Ministerio reconoce que la situación económica de los potenciales visitantes argentinos seguirá siendo una variable determinante.









(Texto y foto: FM GENTE en FIT Buenos Aires)

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