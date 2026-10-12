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Galeria de arte ruta 10
Cultura y Entretenimiento
19:00

Artistas de La Barra impulsan el regreso de la Ruta de las Artes sobre ruta 10

Un grupo de artistas plásticos de La Barra presentó en el Municipio de San Carlos un proyecto que busca recuperar el protagonismo que durante años tuvo la zona como punto de encuentro para las artes visuales.

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La iniciativa, impulsada por un grupo de artistas que actualmente trabajan en la zona de ruta 10 y Duende Azul, propone recrear la denominada Ruta de las Artes, tomando como antecedente el histórico Gallery Night, actividad que se desarrolló durante aproximadamente 15 años y dejó de realizarse hace una década.

Según explicó Febles Ceriani, uno de los impulsores del proyecto, la intención es que distintos grupos de artistas puedan instalarse a lo largo de ruta 10, tanto en espacios públicos como privados. La propuesta contempla posibles puntos en supermercados, centros comerciales, bares, restaurantes y comercios.

El objetivo es que la zona vuelva a tener una fuerte presencia de las artes visuales, pero la propuesta no se limitará exclusivamente a la pintura. En el espacio que ya está conformando el grupo se prevé incorporar música, teatro, literatura y presentaciones de libros, entre otras disciplinas.

“Queremos que nuestra esquina sea una galería de arte a cielo abierto”, explicó Ceriani, quien señaló que los artistas podrán exhibir sus obras y también realizar demostraciones de pintura y otros trabajos en vivo.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Municipio de San Carlos, incluyendo las áreas de Protocolo, Cultura y Obras, y los impulsores ya trabajan en la puesta en marcha del proyecto.

La intención es realizar a fines de noviembre el lanzamiento oficial del primer espacio, con la posibilidad de desarrollar actividades durante los fines de semana y continuar luego durante todo el año.

Los organizadores remarcaron que no buscan crear una feria de artesanos, sino una galería de arte a cielo abierto, con una presentación cuidada y acorde a la identidad de La Barra.

Además, la convocatoria permanece abierta para que otros artistas puedan sumarse y replicar la experiencia en distintos puntos de ruta 10, con el objetivo de recuperar el vínculo de la zona con las diferentes expresiones artísticas.
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