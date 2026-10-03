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Atenas Segunda División
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20:59

Arzamendia sobre la hora le dio a Atenas un triunfo clave y lo metió en la pelea por el ascenso directo

Atenas de San Carlos consiguió una victoria de enorme valor en su lucha por el ascenso. Por la 27.ª jornada de la Segunda División Profesional, derrotó 1-0 a Tacuarembó en el Estadio Raúl Goyenola con un gol de Lucas Arzamendia a los 90 minutos, resultado que lo deja en las primeras colocaciones de la tabla y directamente en la pelea por los ascensos a Primera División.

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El triunfo permitió al conjunto carolino alcanzar en puntos a Plaza Colonia y Oriental de Canelones, que actualmente ocupan las posiciones de ascenso directo.

De esta manera, Atenas llega a las últimas jornadas con la posibilidad concreta de pelear por uno de los dos lugares que otorgan el salto directo a la Primera División Profesional.

El encuentro tuvo dos caras completamente diferentes. Tacuarembó, ubicado en la parte baja de la tabla, comenzó mejor y durante los primeros 15 minutos fue el equipo que manejó las acciones.

Atenas logró sobreponerse y, a partir de allí, comenzó a tomar el protagonismo.

El conjunto de San Carlos generó las principales situaciones y convirtió al arquero local, Miguel Samurio, en una de las grandes figuras del partido.

El guardameta tuvo una actuación destacada y evitó en varias oportunidades la caída de su arco.

La segunda mitad mantuvo la misma tónica. Atenas insistió constantemente en busca del gol, mientras Tacuarembó resistía y se salvaba de manera casi milagrosa.

Hubo pelotas despejadas sobre la línea y jugadas en las que Samurio llegó a realizar dos y hasta tres intervenciones consecutivas para mantener el empate.

Cuando parecía que el partido terminaba sin goles, llegó el momento decisivo. A los 90 minutos, Lucas Arzamendia logró quebrar la resistencia del equipo del norte y marcó el 1-0 que desató el festejo carolino.

Así, Atenas se llevó tres puntos fundamentales del Goyenola y dio un paso importante en su objetivo de regresar a la máxima categoría.

El equipo de San Carlos no solamente continúa en la zona alta, sino que ahora iguala a Plaza Colonia y Oriental de Canelones en la lucha por los puestos de ascenso directo.

Mientras Tacuarembó continúa comprometido en el fondo de la tabla, Atenas atraviesa una realidad completamente diferente está en plena pelea por llegar a Primera y el triunfo sobre la hora puede terminar teniendo un peso decisivo en el tramo final del campeonato.
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