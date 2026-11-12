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Atenas, Segunda división, playoffs
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Atenas ganó y se metió en los playoffs por el tercer ascenso a Primera División

El equipo de San Carlos venció 1-0 a Oriental en la última fecha de la fase regular de la Segunda División Profesional. También clasificaron Colón, Oriental y Fénix, que buscarán el último lugar disponible en Primera.

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Atenas de San Carlos consiguió una victoria importante este jueves al derrotar 1-0 a Oriental en el estadio Atenas y asegurar su clasificación a los playoffs por el tercer ascenso a Primera División.

El único gol del encuentro llegó a los 75 minutos por intermedio de Nicolás Suárez. Con este resultado, el equipo carolino alcanzó los 51 puntos en la tabla anual y terminó en el tercer lugar, detrás de Plaza Colonia y Rentistas, que consiguieron los dos ascensos directos.

La última fecha también confirmó la clasificación de Colón, que venció 1-0 a Cerrito con gol de Leandro Méndez a los tres minutos y alcanzó los 51 puntos. Oriental, pese a la derrota, también se metió en los playoffs con 44 unidades.

El cuarto equipo será Fénix, que obtuvo su lugar por haber ganado el Torneo Competencia.

De esta manera, Atenas, Colón, Oriental y Fénix disputarán los playoffs para definir el tercer ascenso a Primera División.
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