Atenas ganó y se metió en los playoffs por el tercer ascenso a Primera División

El único gol del encuentro llegó a los 75 minutos por intermedio de Nicolás Suárez. Con este resultado, el equipo carolino alcanzó los 51 puntos en la tabla anual y terminó en el tercer lugar, detrás de Plaza Colonia y Rentistas, que consiguieron los dos ascensos directos.
La última fecha también confirmó la clasificación de Colón, que venció 1-0 a Cerrito con gol de Leandro Méndez a los tres minutos y alcanzó los 51 puntos. Oriental, pese a la derrota, también se metió en los playoffs con 44 unidades.
El cuarto equipo será Fénix, que obtuvo su lugar por haber ganado el Torneo Competencia.
De esta manera, Atenas, Colón, Oriental y Fénix disputarán los playoffs para definir el tercer ascenso a Primera División.