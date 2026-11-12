Atenas ganó y se metió en los playoffs por el tercer ascenso a Primera División

Atenas de San Carlos consiguió una victoria importante este jueves al derrotar 1-0 a Oriental en el estadio Atenas y asegurar su clasificación a los playoffs por el tercer ascenso a Primera División.



El único gol del encuentro llegó a los 75 minutos por intermedio de Nicolás Suárez. Con este resultado, el equipo carolino alcanzó los 51 puntos en la tabla anual y terminó en el tercer lugar, detrás de Plaza Colonia y Rentistas, que consiguieron los dos ascensos directos.



La última fecha también confirmó la clasificación de Colón, que venció 1-0 a Cerrito con gol de Leandro Méndez a los tres minutos y alcanzó los 51 puntos. Oriental, pese a la derrota, también se metió en los playoffs con 44 unidades.



El cuarto equipo será Fénix, que obtuvo su lugar por haber ganado el Torneo Competencia.



De esta manera, Atenas, Colón, Oriental y Fénix disputarán los playoffs para definir el tercer ascenso a Primera División.

Firma editorial: Redacción FM GENTE