Atenas dejó escapar la ventaja y empató con Miramar Misiones

Atenas igualó 1 a 1 con Miramar Misiones y dejó dos puntos por el camino en su lucha en la parte alta de la tabla. El equipo de San Carlos generó oportunidades para quedarse con la victoria, pero la falta de precisión le impidió ampliar la ventaja.



Los azulgranas se adelantaron en los primeros minutos mediante una definición de derecha de Magno. Durante la primera mitad tuvieron ocasiones para volver a convertir, aunque llegaron al descanso con la diferencia mínima.



En el complemento, Miramar Misiones encontró la igualdad con un tiro rasante de Panzariello desde fuera del área, luego de que Atenas desperdiciara nuevas chances.



La visita también convirtió un tanto por parte Alexander González que fue anulado por una falta en el salto. El delantero dispuso de otra oportunidad clara frente a Marcos Donato, pero no logró concretarla.



El arquero carolino respondió además ante un tiro libre de González y un remate de Caetano.



Ambos equipos buscaron el triunfo hasta el final, sin conseguir modificar el resultado.









(FOTO: Segunda AUF)

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