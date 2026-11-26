Una jubilada estuvo a punto de caer en una estafa bajo la modalidad del “cuento del tío”, en un hecho que destacó por su nivel de sofisticación. Según relató Rosa a FM GENTE, este miércoles recibió una llamada telefónica de alguien que se hizo pasar por su hijo y que sonaba idéntico a él.



De acuerdo con su relato, la imitación no solo replicaba el timbre de voz, sino también sus expresiones habituales. “Lo que más me preocupó fue que era la voz de mi hijo. Me hablaba con la terminología que habla mi hijo, decía las mismas palabras: ‘Mamá, escúchame, mamá, créeme a mí’”, explicó, considerando que los estafadores pudieron haber usado inteligencia artificial para clonarla.



Además de esta particularidad, el estafador mencionó por su nombre a otra de sus hijas, Fernanda, y aseguró que ya estaba en el banco haciendo trámites urgentes.



El argumento de los delincuentes para exigirle dinero fue que se avecinaba una “devaluación impresionante” y que los jubilados pasarían entre cinco y seis meses sin poder cobrar sus pasividades por falta de fondos. Le exigieron que acudiera de inmediato a solicitar el préstamo para jubilados del Banco de Previsión Social (BPS) antes de las 14:00 horas, momento en el que supuestamente estallaría la crisis.



“Un momento espantoso, muy nervioso, porque lo agarran de sorpresa. Uno es grande y le exigen una cantidad de dinero que tenemos que sacar. A uno lo asustan horrible”, expresó Rosa.



Otra de las particularidades de la maniobra fue que mientras Rosa permanecía en línea con el estafador intentó corroborar la historia y comunicarse, desde el teléfono de su marido, tanto con su hijo como con Fernanda, pero ambas líneas daban ocupado o bloqueado.



“Lo que más me duele realmente es que intentábamos llamar a mi hijo y nos daba bloqueado. Cuando estábamos en el Abitab intentábamos llamar

a Fernanda y nos daba ocupado. O sea que nos sentíamos que estábamos totalmente desprotegidos. No teníamos a quién decirle, no podíamos hablar con nadie”, expresó conmovida.



Aunque al principio se resistió, Rosa terminó dirigiéndose a un local de Abitab para solicitar un préstamo de $ 150.000. “Te insisten tanto, te convencen tanto de que es real. Te hacen toda una perorata que uno llega un momento que lo convence”, lamentó.



Las empleadas del local, del que Rosa es clienta habitual, sospecharon de la situación y dieron aviso al propietario del comercio. “El dueño enseguida me dijo, ‘no, esto no’, y me sacó el teléfono y le habló. Y todavía (el estafador) le dice: ‘Pero qué atrevido ¿por qué le haces eso a mi madre? ’ Y yo a cada momento más convencida que era realmente mi hijo”.



“Le doy muchas gracias a la gente del Abitab que me ayudó muchísimo”, expresó Rosa. “Pero no podíamos ni cortar, cuando la persona que estaba ahí se dio cuenta que ya había más gente involucrada fue que cortaron”, añadió.







Foto: imagen ilustrativa

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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