Como medida cautelar la Justicia le impuso arresto domiciliario nocturno de 22.00 a 06.00 por el plazo de 120 días.
M.A.C.C. permanecía requerido desde el pasado 18 de setiembre. Ese día ingresó de madrugada a un establecimiento gastronómico ubicado sobre Rambla de los Argentinos, en Piriápolis, y robó comestibles y vestimenta.
Luego de ser identificado por investigadores de la Zona Operacional I (AIZ I) la Fiscalía actuante libró una orden de detención, medida que se concretó el pasado martes 24 cuando policías recorrían la zona céntrica de Piriápolis y lo avistaron caminando por Atanasio Sierra y Dr. Héctor Barrios.
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