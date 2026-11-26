Un hombre de 30 años, identificado con las iniciales M.A.C.C. y poseedor de varios antecedentes, fue formalizado este miércoles 25 por la presunta comisión de un delito de hurto en calidad de autor.



Como medida cautelar la Justicia le impuso arresto domiciliario nocturno de 22.00 a 06.00 por el plazo de 120 días.



M.A.C.C. permanecía requerido desde el pasado 18 de setiembre. Ese día ingresó de madrugada a un establecimiento gastronómico ubicado sobre Rambla de los Argentinos, en Piriápolis, y robó comestibles y vestimenta.



Luego de ser identificado por investigadores de la Zona Operacional I (AIZ I) la Fiscalía actuante libró una orden de detención, medida que se concretó el pasado martes 24 cuando policías recorrían la zona céntrica de Piriápolis y lo avistaron caminando por Atanasio Sierra y Dr. Héctor Barrios.









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Firma editorial: Redacción FM GENTE