El alcalde de Maldonado, Damián Tort, inauguró una nueva plaza en el barrio San Fernando, un espacio público que fue renovado para ofrecer distintas propuestas de recreación, deporte y encuentro para los vecinos.



La actividad contó con la presencia de representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dirigentes políticos, directores de distintas áreas de la Intendencia de Maldonado y vecinos de la zona.



La intervención incluyó una cancha de fútbol, una zona infantil, caniles, bancos, juegos y espacios pensados para el disfrute de personas de distintas edades. La propuesta busca generar un lugar de encuentro para las familias y promover el uso de los espacios públicos.



Se trata de la tercera plaza intervenida de un total de cinco previstas a través de fondos de OPP. Los trabajos estuvieron a cargo de cuadrillas del Municipio de Maldonado y del Departamento de Gestión Ambiental de la Intendencia.



Desde el Municipio adelantaron que próximamente se inaugurará otra plaza en el barrio Urbanización al Norte, denominada "Para todos".

Firma editorial: Redacción FM GENTE