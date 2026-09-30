Taxímetros: comienza la inspección anual obligatoria y ya se puede presentar la documentación

El Departamento de Movilidad de la Intendencia de Maldonado, en conjunto con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), realizará la inspección anual obligatoria de los vehículos con taxímetro.



El procedimiento se llevará adelante entre el 1º y el 16 de octubre, en el horario de 9:15 a 14:30 horas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Regulador N.º 3999/2018.



Para realizar el trámite, deberán presentarse en la Oficina del Departamento de Movilidad los titulares del permiso de taxímetro o sus apoderados, mediante carta poder.



La documentación deberá presentarse impresa en una sola cara de una hoja A4 e incluye:



Cédula de identidad vigente y fotocopia del titular y de los conductores; certificado de buena conducta vigente; carné de salud vigente y fotocopia de los conductores; licencia de conducir profesional, categoría E, vigente y fotocopia; póliza de seguro contra todo riesgo y seguro de pasajeros, ambos vigentes; libreta de propiedad original y fotocopia; certificados vigentes de BPS y DGI; planilla unificada del MTSS; y patente y multas al día.

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