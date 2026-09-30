Taxímetros: comienza la inspección anual obligatoria y ya se puede presentar la documentación

El procedimiento se llevará adelante entre el 1º y el 16 de octubre, en el horario de 9:15 a 14:30 horas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Regulador N.º 3999/2018.
Para realizar el trámite, deberán presentarse en la Oficina del Departamento de Movilidad los titulares del permiso de taxímetro o sus apoderados, mediante carta poder.
La documentación deberá presentarse impresa en una sola cara de una hoja A4 e incluye:
Cédula de identidad vigente y fotocopia del titular y de los conductores; certificado de buena conducta vigente; carné de salud vigente y fotocopia de los conductores; licencia de conducir profesional, categoría E, vigente y fotocopia; póliza de seguro contra todo riesgo y seguro de pasajeros, ambos vigentes; libreta de propiedad original y fotocopia; certificados vigentes de BPS y DGI; planilla unificada del MTSS; y patente y multas al día.