Pan de Azúcar celebró la 18.ª edición del Día Nacional del Bebé

La 18.ª edición del Día Nacional del Bebé se celebró este viernes 9 de octubre en Pan de Azúcar, bajo la consigna “Bebés cuidados”, con una jornada dedicada a la atención y el desarrollo integral durante la primera infancia.



La actividad, realizada en el Club Centro Progreso, incluyó espectáculos artísticos, charlas informativas sobre salud e intercambios con instituciones como INAU, CAPI y centros CAIF de la zona.



Desde la Intendencia de Maldonado señalaron que este año se buscó descentralizar la celebración, que se desarrolla en el departamento desde 2020, y acercar la propuesta a otras localidades.



Durante el encuentro también se difundió una campaña que promueve la desinternación de niños de entre 0 y 3 años, con el objetivo de favorecer su desarrollo en un entorno familiar.



La directora de INAU Maldonado, Verónica González, destacó la importancia de dar visibilidad al trabajo de cuidados que se realiza durante todo el año y recordó los 50 años de trayectoria del CAPI de Pan de Azúcar.



La jornada contó con la participación de familias, representantes de instituciones de primera infancia, centros de salud y autoridades departamentales y municipales.



Foto: Intendencia de Maldonado

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