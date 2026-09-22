Quién es el hombre condenado a 30 años por balear, encadenar y prender fuego a una mujer

En noviembre de 2020, cuando tenía 25 años, fue condenado a 19 meses de prisión por un atraco cometido junto a otro hombre en un almacén del barrio Kennedy de Maldonado.
Ambos ingresaron al comercio con un arma de fuego y, mediante amenazas, se llevaron dinero, celulares y bebidas.
Poco después fueron detenidos mientras se desplazaban en una moto. En ese momento tenían dos armas de fuego con municiones y llevaban consigo los objetos robados.
Por ese hecho, fue condenado por un delito de hurto especialmente agravado y por porte de arma de fuego en lugares públicos.
Además, ya contaba con antecedentes de 2018 y 2019 por delitos vinculados al tráfico interno de armas de fuego y por porte y tenencia ilegal de armas de fuego en lugares públicos.
En enero de 2024 ocurrió el homicidio por el que ahora recibió la condena de 30 años.
Tras el hecho, el hombre habría abandonado Maldonado y escapado hacia el departamento de Rocha. Días después fue detenido por la Policía en la ciudad de Chuy.
El 20 de enero fue llevado ante la Justicia Penal e imputado inicialmente por un delito de receptación.
Posteriormente fue trasladado a Maldonado, donde compareció ante el Juzgado Penal de 4.º Turno y quedó formalizado como presunto autor de un delito de homicidio muy especialmente agravado.
El hecho ocurrió entre la noche del 11 y la mañana del 12 de enero de 2024, en una vivienda de Maldonado Nuevo.
Durante una discusión, el hombre disparó dos veces contra la víctima, una vez en la cabeza y otra en el pecho.
La mujer quedó con vida y fue inmovilizada con una cadena dentro de la vivienda.
A la mañana siguiente, el hombre regresó solo al lugar y provocó un incendio. La víctima todavía estaba con vida cuando comenzó el fuego y murió como consecuencia del incendio.
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