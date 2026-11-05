“Bastante mal dormido”: ministro de Trabajo llegó a Maldonado tras maratónica interpelación en Diputados

La Cámara de Diputados interpeló al ministro de Trabajo Juan Castillo este miércoles desde las 11:00 hasta la madrugada de este jueves.



La interpelación llevada adelante por la coalición fue fundamentalmente por el conflicto en la empresa Terminal Cuenca del Plata, en el puerto de Montevideo, que duró varios meses.



Tras finalizar la sesión, la Cámara de Representantes declaró por mayoría que las explicaciones del ministro fueron insatisfactorias, al considerar que no precisó el costo económico ni las consecuencias del conflicto.



Al llegar a Maldonado, el titular de la cartera declaró en rueda de prensa: “Es un gusto poder estar acá, aunque no en las mejores condiciones físicas, porque terminamos a las 3 de la mañana, bastante mal dormido, pero bueno, había un compromiso de estar acá en esta jornada”.



El ministro arribó al departamento para asistir a la presentación de un programa piloto de capacitación dual destinado a jóvenes vinculados al Mides. Esta iniciativa, orientada a promover la formación y la inserción laboral, surge del trabajo articulado entre esa institución, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).



En sus declaraciones sobre la interpelación, Castillo señaló: "Sabemos cuáles son las consecuencias de un conflicto, lo que cuesta recuperar la confianza y la necesidad de reconstruir los espacios de negociación".



Añadió que "llama la atención el grado de confusión”. “Ayer algunos diputados no entendían, a pesar de que se lo explicábamos, que nosotros no somos jueces. El ministro de Trabajo, el director o la directora de Trabajo no son jueces en la parte de negociación, son los que articulan un proceso para que la negociación siga adelante”.



Con respecto a las críticas sobre su imparcialidad, expresó: "No es que no tengamos opinión. ¿Ustedes creen que si yo me siento en una mesa de negociación no estaría inclinándome para algún lado, como algunos intentaban colocar sospechas ayer? No, nadie se golpea la cabeza cuando cambia de rol o cuando cambia de actividad. Sigue siendo la misma persona que es. Lo que tengo es un rol distinto, y el rol del Ministerio de Trabajo es conciliar, buscar que el conflicto se resuelva más rápido. Y si es posible, que no exista conflicto”, sostuvo.

Firma editorial: Redacción FM GENTE

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