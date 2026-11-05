El presidente de Paraguay renunció para evitar un quiebre institucional ante la crisis por la caída del Ueno Bank

Peña comunicó su decisión mediante un video publicado en la red social X, argumentando la necesidad de preservar la estabilidad institucional y la paz social.



“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, señala la declaración atribuida al mandatario.



El mensaje también incluye un pedido de disculpas a la ciudadanía y una referencia a la necesidad de proteger los ahorros depositados en el sistema financiero paraguayo.



La situación de Ueno Bank aparece como el principal detonante de la crisis. La información recibida sostiene que la entidad, que tendría cerca de tres millones de clientes, administraba entre 800 y 850 millones de dólares correspondientes a fondos estatales.



También menciona una intervención bancaria, aunque no se dispone de confirmación independiente sobre esa medida ni sobre sus eventuales consecuencias para los depositantes.



En las declaraciones atribuidas a Peña, el mandatario habría solicitado que los mecanismos de garantía de depósitos protegieran los ahorros de los ciudadanos y los recursos públicos.



Otro de los elementos centrales de la información es el supuesto pronunciamiento del expresidente Horacio Cartes, titular de la Asociación Nacional Republicana, conocida como Partido Colorado.



Según el material, Cartes habría anunciado que el oficialismo acompañaría un pedido de juicio político contra Peña. “Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”, señala el mensaje que se le atribuye.



La eventual ruptura tendría una especial importancia política, dado que Cartes fue uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de Peña en las elecciones de 2023.



La información también señala que legisladores opositores y sectores disidentes del oficialismo habrían impulsado una acusación contra el mandatario por sus presuntos vínculos anteriores con el grupo controlador de Ueno Bank.



Paraguay aplicará el mecanismo de sucesión previsto en su Constitución, que establece que el vicepresidente asume la Presidencia ante una vacancia definitiva.



La confirmación de la situación institucional, de las decisiones adoptadas sobre Ueno Bank y de los pronunciamientos atribuidos a los principales dirigentes políticos resulta indispensable para determinar el verdadero alcance de esta crisis.

Firma editorial: Redacción FM GENTE