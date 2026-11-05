Homicidio en Sausalito: detuvieron en Montevideo al presunto autor del crimen ocurrido en junio

Una investigación por el homicidio de Eduardo Nicolás Álvarez Malvarez, ocurrido el 11 de junio de este año en el barrio Sausalito de Maldonado, derivó en un operativo policial realizado durante la mañana de este jueves en Montevideo, que culminó con la detención de Sergio Daniel Godoy, señalado como presunto autor del crimen.



El procedimiento se llevó a cabo en un complejo habitacional del barrio Conciliación, próximo a la intersección de las calles Millán y Lecoc.



Hasta el lugar se trasladaron efectivos del Departamento de Hechos Complejos de Maldonado, con apoyo del Grupo de Intervención y de investigadores de la Zona Operacional IV.



Durante el allanamiento, los policías ingresaron a una vivienda donde lograron ubicar y detener a Godoy, quien era requerido en el marco de la investigación.



En el procedimiento también se incautó una pistola que será sometida a peritajes para determinar si tiene vinculación con el homicidio.



Personal de Policía Científica trabajó en el lugar y realizó pericias sobre un vehículo que se encontraba bajo investigación, en busca de elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del crimen.



El detenido fue trasladado a dependencias policiales y está previsto que comparezca ante la Justicia en las próximas horas.



La investigación continúa mientras se aguardan los resultados de las pericias y las próximas actuaciones judiciales.

Firma editorial: Redacción FM GENTE