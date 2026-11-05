Homicidio en Sausalito: detuvieron en Montevideo al presunto autor del crimen ocurrido en junio

El procedimiento se llevó a cabo en un complejo habitacional del barrio Conciliación, próximo a la intersección de las calles Millán y Lecoc.
Hasta el lugar se trasladaron efectivos del Departamento de Hechos Complejos de Maldonado, con apoyo del Grupo de Intervención y de investigadores de la Zona Operacional IV.
Durante el allanamiento, los policías ingresaron a una vivienda donde lograron ubicar y detener a Godoy, quien era requerido en el marco de la investigación.
En el procedimiento también se incautó una pistola que será sometida a peritajes para determinar si tiene vinculación con el homicidio.
Personal de Policía Científica trabajó en el lugar y realizó pericias sobre un vehículo que se encontraba bajo investigación, en busca de elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del crimen.
El detenido fue trasladado a dependencias policiales y está previsto que comparezca ante la Justicia en las próximas horas.
La investigación continúa mientras se aguardan los resultados de las pericias y las próximas actuaciones judiciales.